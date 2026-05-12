Un niño está grave tras caer de un camión volcador de la Municipalidad

Por Santotomealdía



Un niño se encuentra en grave estado luego de caer este martes por la tarde desde un camión volcador de la Municipalidad en la zona de Sarmiento y Mosconi, en el oeste de nuestra ciudad. Hasta el momento no hubo información oficial por parte de la Policía ni del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, donde habría sido trasladado el menor.

La información que se conoce hasta ahora surge del testimonio de vecinos del lugar y de declaraciones realizadas por Fabián Bottoli en el programa Cómo seguimos, que se emite por Radio Nova 97.5. Según relató, el menor tendría 9 años y sería vecino del sector oeste de la ciudad, en cercanías del barrio Libertad.

De acuerdo con el relato del vecino, el niño habría estado junto a otro menor y ambos se habrían colgado de la parte trasera de un camión volcador municipal que circulaba de oeste a este. “Han hecho esa travesura de colgarse detrás de un camión”, señaló Bottoli durante la entrevista.

Siempre según esta versión, uno de los chicos logró bajarse cuando el vehículo se detuvo en un semáforo en la zona de Corrientes y Sarmiento. El otro menor, en cambio, habría caído mientras el camión continuaba en movimiento.

Captura de video de una cámara que captó el momento del incidente.

“No sé si se zafó o se quiso bajar y el camión iba en marcha”, expresó el vecino, quien además aseguró que el niño “pega la cabeza contra el asfalto y está gravísimo”.

Bottoli indicó además que el chofer del camión aparentemente no advirtió lo sucedido y continuó circulando. “Semejante camión, no te das cuenta que vienen los pibes para atrás”, comentó.

Según el relato difundido en la entrevista radial, vecinos y comerciantes de la zona acudieron rápidamente para auxiliar al menor hasta la llegada de una ambulancia. “Le estuvieron haciendo reanimación y luego fue trasladado escoltado por la policía”, sostuvo Bottoli.

En el lugar trabajaba este martes personal policial, mientras aguardaban la llegada de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar peritajes y relevar cámaras de seguridad de la zona, de acuerdo con lo informado por el vecino entrevistado.