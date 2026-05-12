Policiales — 12.05.2026 —
Una madre persiguió y retuvo a un joven acusado de robarle a su hijo a la salida de la escuela
Según informó la policía, el hecho ocurrió este lunes y la mujer logró recuperar la mochila y el celular sustraídos antes de la llegada de los efectivos.
Por Santotomealdía
Un joven de 20 años fue aprehendido este lunes por la tarde en nuestra ciudad, acusado de haber participado en el robo de una mochila y un teléfono celular a un estudiante que salía de la escuela. Según la información brindada por la policía, la intervención se produjo luego de que la propia madre de la víctima lograra retener al sospechoso y recuperar las pertenencias robadas.
De acuerdo al parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 15.25. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por el 911 a calle 25 de Mayo al 1200 por un robo consumado. Mientras los efectivos se dirigían al lugar, la central informó que en la zona de Obispo Gelabert y Gómez Cello tenían retenido a uno de los presuntos autores.
Siempre según la versión policial, al arribar los agentes entrevistaron a una mujer de 35 años, quien manifestó que el joven retenido, junto a otro individuo que logró escapar, le habían robado la mochila y el teléfono celular a su hijo cuando salía de la escuela.
Además, la policía indicó que la mujer logró interceptar al sospechoso antes de la llegada de los uniformados y recuperar los elementos sustraídos, que el joven todavía tenía en su poder. Posteriormente, las pertenencias fueron restituidas a la víctima en el lugar.
Finalmente, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para intentar identificar al segundo involucrado mencionado en el procedimiento.