La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a viajar al Mundial 2026

La Justicia autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, a salir del país para acompañar a la Selección argentina durante el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo mes.

La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante en el marco de la causa judicial en la que Tapia se encuentra investigado por presuntas irregularidades vinculadas a la conducción de la AFA. Como condición para autorizar el viaje, el magistrado fijó una caución de 30 millones de pesos.

El permiso habilita al dirigente a permanecer fuera del país desde el miércoles 27 de mayo hasta el 21 de julio, fecha límite establecida para su regreso a la Argentina. Además, la resolución indica que deberá informar formalmente su retorno ante la Justicia dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

La autorización contempla también distintas actividades oficiales y escalas previstas en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, incluyendo la asistencia a la final de la UEFA Champions League Final, programada para el 30 de mayo.

Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos de la seguridad social en la AFA. Sin embargo, el juez consideró que no existían impedimentos para concederle el permiso, teniendo en cuenta que el dirigente ya se presentó a declaración indagatoria y además posee bienes embargados dentro de la causa.

En la resolución judicial también se advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas implicará la revocación inmediata del permiso y la obligación de regresar al país.