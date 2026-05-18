Este martes imputarán a los tres detenidos por el crimen de Francisco Villagoiz

Por Santotomealdía



Los tres hombres detenidos la semana pasada en el marco de la investigación por el homicidio de Francisco Villagoiz serán formalmente imputados este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Se trata de una causa que investiga el crimen ocurrido durante la madrugada del 13 de septiembre de 2025 en una vivienda de Sauce Viejo.

Los sospechosos fueron identificados como Hugo F., Jorge Maximiliano S. y Miguel Ángel B., quienes fueron arrestados el viernes pasado tras una serie de nueve allanamientos realizados por agentes del Departamento Operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la capital provincial y Sauce Viejo.

La investigación es dirigida por el fiscal Gonzalo Iglesias, quien siguió distintas líneas investigativas desde el homicidio ocurrido en la vivienda de Villagoiz, ubicada en calle Buenos Aires al 1400.

Según se conoció, la audiencia imputativa está prevista para este martes y marcará un nuevo avance en una causa que tuvo distintos procedimientos durante los últimos meses, entre ellos análisis de cámaras de seguridad, intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia criminal.

El homicidio

El crimen ocurrió mientras Villagoiz compartía una sobremesa con un amigo en su domicilio. De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre advirtió la presencia de intrusos en el quincho de la propiedad y buscó un arma para defenderse.

En medio del asalto, Villagoiz efectuó disparos para intentar ahuyentar a los delincuentes. Dos de ellos escaparon, mientras que un tercero tomó como rehén al amigo de la víctima. Durante un forcejeo, se produjo un disparo que impactó en la cabeza del dueño de casa.

Villagoiz fue trasladado al hospital José María Cullen, donde permaneció internado hasta su fallecimiento. Desde entonces, la causa pasó a investigarse como homicidio.

La investigación incluyó además el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos por parte del Gobierno provincial para quienes aportaran datos útiles para identificar a los responsables. Días atrás, los investigadores concretaron las detenciones de los principales sospechosos del hecho.