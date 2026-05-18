Crece la tensión en el Gobierno tras un fin de semana marcado por la interna oficialista

La tensión interna dentro del oficialismo volvió a quedar expuesta durante el fin de semana y encendió alarmas en distintos sectores del Gobierno nacional. La disputa, que desde hace meses atraviesa al denominado “Triángulo de Hierro” libertario, escaló públicamente en redes sociales y ya genera preocupación entre integrantes del Gabinete, que reclaman una intervención directa del presidente Javier Milei.

Según trascendió desde distintos sectores del oficialismo, el conflicto enfrenta principalmente al entorno de Karina Milei con el asesor presidencial Santiago Caputo, en una interna que dejó de ser reservada y pasó a desarrollarse abiertamente en redes sociales.

La polémica se desató luego de que Caputo acusara al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima desde la que se publicaban mensajes críticos hacia integrantes del propio Gobierno.

A partir de allí, el asesor presidencial mantuvo una intensa actividad en redes sociales y dejó mensajes que profundizaron la tensión interna. Desde su entorno aseguraron que el tema “no está cerrado” y reclamaron explicaciones sobre el origen de la cuenta cuestionada.

Por su parte, Menem intentó despegarse del episodio y explicó ante legisladores libertarios que no administraba la cuenta señalada. Según trascendió, atribuyó lo ocurrido a un “error involuntario” de una persona de su equipo y calificó la situación como una “canallada”.

La exposición pública de las diferencias generó malestar dentro de la Casa Rosada. Distintos funcionarios reconocieron preocupación por el nivel que alcanzó la disputa y cuestionaron la falta de intervención del Presidente para ordenar la situación.

La fractura dentro del espacio libertario no es nueva. Las diferencias entre los principales sectores del oficialismo vienen acumulando tensión desde hace meses, especialmente tras el armado electoral en la provincia de Buenos Aires y la exclusión de dirigentes vinculados al espacio “Las Fuerzas del Cielo”, identificado con el sector de Caputo.

En medio de ese escenario, dentro del Gobierno también crece la inquietud por el impacto político que puede tener esta interna en un contexto complejo para la administración nacional, marcado por el desgaste de la imagen presidencial, los reclamos económicos y las repercusiones judiciales vinculadas al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Si bien el oficialismo logró mostrar algunos indicadores económicos favorables en las últimas semanas —como la desaceleración de la inflación—, puertas adentro reconocen que los enfrentamientos internos dificultan capitalizar políticamente esos resultados.