Detectaron a un conductor con 1,52 g/l de alcohol en sangre en el Puente Carretero

Por Santotomealdía



Un conductor oriundo de nuestra ciudad fue detectado con alcoholemia positiva durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del Puente Carretero, en el marco de operativos preventivos desplegados por la Guardia Provincial en distintos puntos de la provincia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del puesto fijo Rincón, quienes realizaban controles vehiculares y de personas en ese sector cuando detuvieron la marcha de un automóvil para una inspección de rutina. Tras practicarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado arrojó un nivel superior al permitido por la legislación vigente.

Como consecuencia, el personal policial procedió a retener preventivamente la licencia de conducir y labró el acta de infracción correspondiente.

Según informó la Policía, el operativo formó parte de una serie de controles preventivos ordenados por la Jefatura provincial y desarrollados en distintos corredores viales santafesinos.

En ese marco, también se registraron otros procedimientos en rutas de la provincia. Uno de ellos ocurrió en el cruce de las rutas nacionales 34 y 19, en jurisdicción de Angélica, donde agentes de la Unidad Operativa Regional 2 identificaron a un hombre de 43 años que presentaba un pedido de captura vigente desde 2016 por una causa vinculada al uso de documento falso.

Además, sobre la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 18 en Colastiné Sur, efectivos de la Brigada Motorizada detectaron a un camionero con 0,86 g/l de alcohol en sangre, una graduación incompatible con la conducción profesional. En ese caso también se procedió a la retención de la licencia y al resguardo preventivo del vehículo.