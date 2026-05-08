Organizaciones de América Latina respaldaron la marcha federal en defensa de las universidades públicas del 12 de mayo

Diversas organizaciones universitarias internacionales manifestaron en las últimas horas su apoyo a la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo en nuestro país. A través de comunicados oficiales, instituciones académicas y redes universitarias de América Latina y el Caribe respaldaron el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y advirtieron sobre el impacto de la crisis presupuestaria en el sistema educativo y científico.

La movilización, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y federaciones estudiantiles, tendrá como principal eje el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la recomposición salarial y el aumento de becas estudiantiles.

Uno de los respaldos llegó desde la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), que expresó su solidaridad con las demandas planteadas por las universidades argentinas y reivindicó “la importancia de la educación superior como bien público social, como derecho humano fundamental y como responsabilidad de los Estados”.

En el documento difundido desde Ciudad de México, la entidad señaló además que la situación que atraviesan las universidades argentinas “no es ajena a la problemática” que enfrenta la región, marcada —según indicaron— por la disminución presupuestaria, los ataques a la autonomía universitaria y las campañas de descrédito contra las instituciones educativas y el pensamiento científico.

También se pronunció la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que manifestó su adhesión a la movilización “en defensa de la educación pública, la ciencia y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”. La organización sostuvo que las universidades públicas son fundamentales para garantizar el acceso a la educación superior, la producción de conocimiento y el desarrollo científico de las sociedades.

En ese sentido, la AUGM remarcó que la defensa de la educación superior “no constituye únicamente una demanda sectorial”, sino también una defensa del derecho colectivo “a pensar, investigar y transformar nuestras realidades”.

Por su parte, el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) advirtió sobre la “profunda crisis política” que afecta el funcionamiento de las universidades argentinas y expresó su respaldo a la marcha del 12 de mayo. La entidad sostuvo que las demandas vinculadas al financiamiento, salarios y becas “reflejan desafíos que atraviesan a los sistemas de educación superior en toda América Latina y el Caribe”.

El documento de ENLACES también destacó el papel histórico de Argentina en materia de derechos educativos y recordó el legado de la Reforma Universitaria de 1918 como uno de los pilares de la universidad pública latinoamericana.

La nueva Marcha Federal Universitaria se realizará el martes desde las 17, con una movilización central hacia Plaza de Mayo y actividades simultáneas en distintas ciudades del país. Según expresaron las organizaciones convocantes, el reclamo apunta a exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y respuestas frente al deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.