Con un gol de Lautaro Martínez, Inter ganó la Copa Italia

Inter se quedó con la Copa Italia tras imponerse por 2-0 ante Lazio en la final disputada en el Estadio Olímpico de Roma y sumar un nuevo título a su palmarés. El equipo milanés construyó la victoria con un gol de Lautaro Martínez y otro tanto en contra de Adam Marusic.

El conjunto nerazzurro encontró rápidamente ventajas en el desarrollo del partido. Primero fue el propio Lautaro quien, tras un centro desde la derecha de Nicolò Barella, ganó en el área y conectó de cabeza, generando la primera ocasión clara del encuentro. La acción anticipó el dominio que Inter ejercería durante gran parte del trámite.

El primer tanto llegó a partir de un tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco. En el primer palo intentó intervenir Marcus Thuram, pero no logró impactar la pelota, que terminó desviándose en el defensor Adam Marusic y se metió en su propio arco, ampliando la diferencia para el equipo de Milán.

Antes del descanso, Inter continuó siendo el protagonista. Denzel Dumfries tuvo una oportunidad clara con un remate de volea, aunque la defensa logró bloquearlo. Lazio respondió con un disparo de Gustav Isaksen que no encontró el arco.

El 2-0 definitivo se gestó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Dumfries presionó en la salida rival, recuperó el balón y envió un pase que se le escapó al arquero. Lautaro Martínez, atento a la jugada, apareció para empujarla y convertir su tanto en la final.

En el complemento, Inter mantuvo el control del juego, administrando la ventaja con posesión y orden táctico. Aunque el resultado no se amplió, el equipo siguió generando aproximaciones y se mostró más sólido que su rival, que no logró encontrar caminos para descontar. Con el resultado asegurado, Inter cerró el encuentro y celebró el título.

Lautaro Martínez fue titular y capitán del equipo. El delantero argentino, que había tenido escasa participación previa en el certamen, alcanzó su noveno trofeo con la camiseta del club y fue reemplazado en el tramo final entre aplausos de los hinchas.