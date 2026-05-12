Procesaron a la exfiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte de Nisman

El juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en la preservación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, en su departamento de Puerto Madero.

Fein había estado a cargo de la investigación en los primeros momentos posteriores a la muerte del entonces titular de la UFI-AMIA, hasta que la causa pasó al fuero federal. El procesamiento se dictó en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano y el propio Ercolini.

Según el dictamen impulsado por Taiano, la exfiscal incurrió en “negligencias graves” durante las primeras horas del procedimiento, lo que habría derivado en la contaminación de la escena y en posibles alteraciones o pérdidas de pruebas clave para la investigación.

Entre las irregularidades señaladas aparecen la demora en llegar al lugar, el ingreso al departamento “sin la vestimenta adecuada”, permitir la circulación de personas sin identificación y la manipulación de evidencias “sin el correcto resguardo”.

De acuerdo con la acusación, más de 80 personas habrían pasado por el departamento antes de que se preservaran correctamente las pruebas iniciales. Taiano calificó esa situación como un “auténtico caos” que tuvo impacto directo en la recolección de indicios.

Para la fiscalía, el sector más comprometido fue el baño del departamento, donde apareció el cuerpo de Nisman con un disparo en la cabeza.

Durante su declaración en Comodoro Py, realizada en febrero de este año, Fein rechazó las acusaciones y defendió su actuación en la investigación.

“Fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”, sostuvo la exfiscal.

Además, aseguró que quienes ingresaron al departamento “no contaminaron absolutamente nada” y cuestionó las críticas recibidas por el manejo de la escena. “Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó”, afirmó.

“Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa”, pidió Fein ante los medios al retirarse de los tribunales federales.

La muerte de Nisman continúa siendo investigada por la Justicia federal bajo la hipótesis de un presunto asesinato. El fiscal había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA de 1994.

En un informe previo presentado en agosto, Taiano ya había advertido sobre la existencia de “concretas y graves irregularidades” cometidas por funcionarios públicos durante el procedimiento realizado en el departamento de Puerto Madero. Según sostuvo, esas fallas “podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.