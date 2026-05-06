Un conductor aseguró que recibió un disparo mientras manejaba por el Acceso Norte

Por Santotomealdía



Un conductor denunció que balearon su automóvil mientras circulaba por el Acceso Norte de nuestra ciudad durante la madrugada del fin de semana. El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, en la zona de la subida cercana al cruce de vías, cuando se dirigía hacia la ciudad de Santa Fe.

La víctima, identificada como Facundo, relató que en un primer momento pensó que habían arrojado un objeto contra el vehículo para obligarlo a detenerse y concretar un robo.

“Sentí que impacta algo contra el vehículo. Pensé que me habían roto un vidrio”, contó en diálogo con Aire de Santa Fe.

Según explicó, tras escuchar el impacto decidió acelerar y alejarse rápidamente del lugar. “Aceleré y me fui creyendo que me habían tirado algo para que frene y me roben”, afirmó.

Minutos después, ya en una zona con mayor iluminación, decidió detenerse para revisar el automóvil y allí descubrió el daño en la carrocería. “Tenía un agujero en la chapa, entre la puerta trasera y la tapa del combustible. Me habían pegado un tiro”, aseguró.

El conductor indicó además que no logró ver personas en el lugar y que reaccionó de inmediato por temor a un posible asalto. “Ni miré si había gente. Aceleré y me fui”, relató.

Tras el episodio, Facundo llamó al 911 y realizó la denuncia correspondiente. Además, manifestó preocupación por la situación de inseguridad en ese sector del acceso a la ciudad.

“Ahora voy a tratar de no volver a pasar por ahí. La verdad que es un peligro”, concluyó.