Uruguay analiza relocalizar la planta de hidrógeno verde cuestionada por Argentina

El canciller argentino Pablo Quirno se reunió este martes en Montevideo con su par uruguayo, Mario Lubetkin, para avanzar en las conversaciones sobre la proyectada planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Uruguay S.A. busca instalar en Paysandú, sobre la costa oriental del río Uruguay.

El proyecto, que contempla una inversión superior a los 5000 millones de dólares, genera preocupación en la Argentina, especialmente en la ciudad entrerriana de Colón, por el posible impacto ambiental y económico sobre la región ribereña. El tema también reavivó recuerdos del conflicto diplomático que enfrentó a ambos países por la instalación de una planta de celulosa frente a Gualeguaychú.

Según informó un comunicado conjunto difundido tras el encuentro, las autoridades uruguayas comunicaron que analizan “otras eventuales localizaciones alternativas” para el proyecto, con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento logístico y técnico.

La ubicación inicialmente prevista se encuentra en el departamento de Paysandú, a pocos kilómetros del río Uruguay, límite natural entre ambos países. Sin embargo, medios uruguayos señalaron que la planta podría ser trasladada a otra zona del mismo departamento, aunque todavía no existe una definición oficial.

Durante la reunión, Quirno valoró que la ciudad de Colón haya sido incorporada como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Además, según el comunicado binacional, el funcionario argentino expresó su satisfacción por el análisis de posibles relocalizaciones “en el marco de las decisiones soberanas” de Uruguay y destacó la necesidad de “extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas”.

Ambas cancillerías también remarcaron el mantenimiento de un “canal de diálogo fluido y transparente” en torno a esta cuestión, en el contexto de la relación bilateral entre ambos países.

La delegación argentina estuvo integrada además por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, Juan José Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud.

En paralelo, Uruguay informó avances administrativos vinculados al proyecto, entre ellos la firma de un Memorándum de Entendimiento con la empresa HIF Uruguay S.A. y la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, actualmente en evaluación por parte del Ministerio de Ambiente uruguayo.

Tras la reunión, Quirno publicó un mensaje en la red social X en el que sostuvo que el gobierno uruguayo “se encuentra analizando alternativas de relocalización de la planta” y aseguró que ambas partes continuarán “en diálogo constructivo y permanente” para alcanzar una solución que contemple “los intereses de todas las partes”.