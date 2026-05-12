Multitudinario reclamo de la comunidad universitaria para que "se cumpla la ley de financiamiento"

Rectores, docentes, estudiantes y organizaciones gremiales realizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria, con un acto central en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la movilización, los referentes del sistema universitario reclamaron a la Corte Suprema que garantice el cumplimiento de la normativa y “no permita” que el Gobierno continúe sin aplicarla.

La convocatoria reunió a autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezadas por su presidente Franco Bartolacci y su vicepresidente Anselmo Torres, junto a representantes de federaciones docentes y no docentes de todo el país. También participaron integrantes del Frente Gremial Universitario, integrado por las principales organizaciones del sector.

En el acto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer un documento en el que advirtió que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades no superó, en ningún mes desde diciembre de 2023, el 64% del nivel registrado en enero de 2023. Además, señalaron que desde el inicio de la actual gestión se habría acumulado una pérdida equivalente a varios meses de transferencias presupuestarias.

Desde el escenario se leyó un documento que reclamó la plena aplicación del presupuesto destinado a universidades.

En el texto, los organizadores cuestionaron al Poder Ejecutivo por no aplicar la ley sancionada por el Congreso y por los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Sostuvieron que la situación trasciende lo presupuestario y plantearon que el conflicto impacta en el funcionamiento institucional y en la división de poderes.

También destacaron que la universidad pública y el sistema científico cumplen un rol estratégico en el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la industria nacional. En ese sentido, remarcaron la necesidad de garantizar financiamiento para sostener la calidad académica, la investigación y el funcionamiento general de las instituciones.

La movilización contó con el acompañamiento de la CGT y de las dos CTA, que participaron con columnas propias para reclamar recomposición salarial para docentes y no docentes, además de la plena aplicación del presupuesto destinado a universidades y hospitales universitarios.

En el acto central estuvieron presentes dirigentes políticos, legisladores y referentes gremiales, junto a representantes de la comunidad científica, que advirtieron sobre la situación que atraviesan los organismos de investigación debido al desfinanciamiento y la pérdida del poder adquisitivo.

La marcha se replicó en distintos puntos del país bajo el mismo reclamo de defensa del financiamiento universitario y la educación pública.



