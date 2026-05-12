La imagen de Milei vuelve a caer y el presidente argentino quedó penúltimo en popularidad en América Latina

El presidente Javier Milei volvió a registrar una caída en el ranking de imagen de mandatarios latinoamericanos elaborado por la consultora CB Global Data, donde en la medición de mayo quedó en el puesto 16 sobre 18 jefes de Estado evaluados, con un 34,8% de imagen positiva y un 63% de negativa.

Se trata del cuarto mes consecutivo de descenso. En febrero había alcanzado un 46,8% de imagen positiva y ocupaba el octavo lugar en el listado regional; en marzo bajó al 42,3% (puesto 11); en abril retrocedió al 36,2% (puesto 14); y en mayo marcó su nivel más bajo, tanto en porcentaje como en posición.

El informe también refleja el crecimiento sostenido de la imagen negativa del mandatario argentino, que pasó del -51,7% en febrero al -63% en la última medición.

En el desglose interno del relevamiento, la valoración negativa se compone de un 52,6% de opiniones “muy malas” y un 10,4% “malas”, mientras que la positiva alcanza un 27,1% de “muy buena” y un 7,7% de “buena”.

La encuesta ubica a Milei solo por encima de los mandatarios de Venezuela y Perú, mientras que en los primeros puestos del ranking aparecen Claudia Sheinbaum (México), Nayib Bukele (El Salvador) y Luis Abinader (República Dominicana).

El estudio fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo en 18 países de la región, con muestras de entre 1.988 y 2.674 casos por país y un margen de error estimado entre el 1,9% y el 2,2%.