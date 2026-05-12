Convocan a sesión especial en Diputados por cuestionamientos a Manuel Adorni

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo jueves 14 de mayo a las 11 con el objetivo de tratar cuatro proyectos vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos sobre su situación patrimonial y el uso de bienes del Estado.

Entre las iniciativas figuran pedidos de informes verbales y una propuesta para avanzar con una moción de censura contra el funcionario. Los proyectos ya habían sido debatidos previamente en el recinto mediante apartamientos de reglamento y habían obtenido apoyo, aunque no alcanzaron la aprobación definitiva.

Para que la sesión pueda abrirse se necesitan 129 diputados presentes. Si bien la oposición cuenta con apoyos de distintos bloques, el escenario aparece ajustado y sin margen amplio, en un contexto donde varios espacios aliados al oficialismo aún no confirmaron su presencia.

La convocatoria fue firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán y fue impulsada por el diputado Esteban Paulón junto a legisladores de distintos bloques opositores. Ninguno de los expedientes cuenta aún con dictamen de comisión, por lo que la intención de la oposición es emplazar a las comisiones correspondientes para que los traten en un plazo determinado.

En paralelo, avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese marco, la Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y de su esposa. Los cuestionamientos se intensificaron tras declaraciones judiciales que mencionan presuntas refacciones en una vivienda del funcionario, la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y viajes al exterior junto a su familia.

El 29 de abril, el jefe de Gabinete se presentó en Diputados para brindar su informe semestral de gestión, donde respondió más de 2.000 preguntas por escrito. En esa oportunidad, evitó dar precisiones sobre su patrimonio y sostuvo que no cometió irregularidades, asegurando que demostrará su posición ante la Justicia.

Mientras tanto, Adorni anticipó que prepara la presentación de su declaración jurada correspondiente al período 2025, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de julio.