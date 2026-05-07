Bullrich le pidió a Adorni que presente “de inmediato” su declaración jurada

La senadora nacional Patricia Bullrich le reclamó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes para despejar las dudas surgidas tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucran.

Las declaraciones de la legisladora se dieron este miércoles por la noche, en medio de la creciente polémica por la situación patrimonial del funcionario nacional y la investigación judicial que se tramita en su contra. “El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, sostuvo Bullrich durante una entrevista televisiva.

Desde que estalló el escándalo, hace más de 40 días, es la primera vez que una dirigente de peso dentro del oficialismo se expresa públicamente marcando diferencias sobre el manejo político del caso. Hasta ahora, Adorni había reiterado en distintas oportunidades que presentaría la documentación el próximo 31 de mayo, dentro del plazo legal establecido.

Sin embargo, Bullrich consideró que no hay motivos para esperar hasta esa fecha y remarcó que la presentación debería concretarse cuanto antes. “¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior”, insistió.

La senadora sostuvo además que el funcionario tiene que demostrar el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades y realizar viajes desde que asumió en el Gobierno nacional. “Ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el Gobierno se empantana”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que prolongar la situación “es una agonía y no tiene sentido”, y remarcó que será la Justicia la que determine si existe alguna inconsistencia en caso de que los números no cierren. “Si los números están correctos todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo. Si no es así, será la Justicia la que determine qué conducta tomar”, expresó.