Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratis en la tarifa base

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito en la tarifa base de sus vuelos de cabotaje. Desde el 4 de mayo, los pasajes más económicos solo incluyen un artículo personal —como mochila o bolso— de hasta 3 kilos, y la medida alcanza únicamente a los tickets emitidos a partir de esta semana.

Según explicaron desde la compañía, el cambio apunta a competir con el esquema de las aerolíneas low cost, que separan el costo del pasaje de los servicios adicionales. En esa línea, se implementó un sistema de tarifas segmentadas: las categorías “promo” y “base” no incluyen carry on, mientras que los niveles superiores —como plus, flex y premium economy— mantienen el equipaje de mano de hasta 8 kilos dentro del precio.

La empresa sostuvo que la modificación no debería afectar la demanda, al considerar que su público prioriza la confiabilidad y la oferta de rutas y horarios. Además, remarcaron que la nueva estructura busca captar a un segmento de pasajeros más sensible al precio, sin resignar servicios para quienes estén dispuestos a pagar por ellos.

Sin embargo, la decisión generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la eliminación del equipaje sin una baja proporcional en las tarifas. De acuerdo con la información oficial, sumar un carry on a la tarifa base tiene un costo cercano a los $40.000.

La medida se da en un contexto de suba generalizada en los precios de los pasajes aéreos, impulsada por el aumento del combustible a nivel global y recientes ajustes en tasas del sector, como la actualización de la seguridad operacional dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil.

En paralelo, la aerolínea de bandera destacó su desempeño financiero reciente: en 2025 registró ganancias por primera vez en dos décadas, con un resultado positivo de 112 millones de dólares y sin necesidad de subsidios estatales.