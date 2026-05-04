San Luis: el gobernador Claudio Poggi pidió la renuncia a todo su gabinete

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, solicitó la renuncia a todos los integrantes de su gabinete, en una decisión que se enmarca en un proceso de reorganización del gobierno provincial.

La medida fue anticipada por el propio mandatario durante el fin de semana, cuando anunció que en los próximos días enviará a la Legislatura una nueva Ley de Ministerios, lo que implicará una reconfiguración de la estructura del Ejecutivo.

A través de un mensaje difundido en su cuenta personal de X, Poggi explicó los motivos de la decisión y señaló: “Hoy es un momento para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio. No estamos dispuestos a volver al pasado”.

Según indicó, el pedido de renuncias apunta a evaluar distintos aspectos de la gestión, entre ellos “mayor austeridad”, en el marco de la caída de los ingresos fiscales de la provincia, que —según precisó— se extiende desde hace cuatro meses consecutivos.

En ese sentido, el gobernador remarcó que la revisión del gabinete también estará vinculada al “pleno compromiso de no volver al pasado”, en referencia al rumbo político de su administración.

La decisión abre una nueva etapa dentro del gobierno provincial, a la espera del envío del proyecto de ley que definirá la futura estructura ministerial y los posibles cambios en el equipo de gestión.