Reforma laboral: reglamentan un capítulo clave para incentivar la formalización

El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta orientada a promover la registración de trabajadores y a reducir la carga impositiva sobre las empresas que generen empleo.

La medida quedó establecida a través del Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y parte de su gabinete. El esquema contempla una reducción de las contribuciones patronales durante un período de hasta cuatro años para los empleadores que incorporen personal no registrado.

La implementación de este régimen se concreta luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo levantara la medida cautelar que mantenía frenado el capítulo laboral de la reforma. A partir de esa decisión, el Ejecutivo avanzó con la puesta en marcha de los beneficios, que alcanzarán a las relaciones laborales registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

El programa está dirigido a distintos perfiles de trabajadores: personas sin empleo formal al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desocupados durante al menos seis meses antes de ser contratados, ex monotributistas sin relación de dependencia en el sector privado en ese mismo período, y trabajadores cuyo último empleo haya sido en el sector público, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal.

La normativa establece además que las incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la plantilla total de cada empresa. En caso de incumplimiento, los empleadores deberán afrontar el pago de las contribuciones correspondientes, junto con sanciones e intereses, bajo la supervisión del organismo recaudador.

Con este régimen, el Gobierno busca incentivar la formalización del empleo y ampliar la base de trabajadores registrados en el sector privado.