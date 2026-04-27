Unión busca encaminar su clasificación en su visita a Vélez

Unión visitará este lunes a Vélez Sarsfield desde las 18.45 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, en un encuentro clave para sus aspiraciones de clasificación a los playoffs. El partido será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, con Andrés Merlos en el VAR.

El equipo santafesino llega con la necesidad de sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Zona A. Con un presente irregular, en el que consiguió una sola victoria en sus últimos seis partidos, el Tatengue viene de caer ante Newell's Old Boys, un resultado que complicó su panorama en la tabla.

Para este compromiso, la probable formación de Unión sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Brahian Cuello; Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona.

Enfrente estará un Vélez que ya tiene asegurado su lugar en la próxima instancia, aunque buscará un triunfo que le permita recuperar la cima de la Zona A en la recta final de la fase regular. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de empatar sin goles frente a San Lorenzo y se ubica en el tercer puesto, por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. Para este encuentro no contará con Lisandro Magallán, quien se encuentra lesionado.

Por el lado de Vélez, la probable alineación sería con Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós o Thiago Silvero, Elías Gómez; Tobías Andrada, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Diego Valdés; Manuel Lanzini y Florián Monzón.

El encuentro aparece como determinante para Unión en su objetivo de seguir con chances de clasificación, en una fecha que puede resultar decisiva en la definición de la fase regular.