Más problemas para Adorni: comprueban que pagó casi 9.000 dólares en efectivo en Aruba

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó nuevos datos vinculados a sus gastos personales. Según información incorporada al expediente, el funcionario habría desembolsado cerca de 9.000 dólares en efectivo durante un viaje a Aruba, en el Caribe, para cubrir su estadía en dos complejos turísticos.

De acuerdo a fuentes judiciales, el viaje se desarrolló entre fines de diciembre de 2024 y los primeros días de enero de 2025. En una primera etapa, Adorni se alojó junto a sus hijos y su pareja, Betina Angeletti, en un hotel ubicado a pocos minutos de la playa. Luego, el grupo se trasladó a otro resort de la misma zona costera, donde permaneció hasta el 9 de enero. El gasto total en alojamiento habría alcanzado los 8.874 dólares, abonados en efectivo a través de una agencia de viajes.

La Justicia ya había confirmado previamente la realización del viaje a partir de los pasajes aéreos. Según consta en la causa, cada ticket tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que eleva el total a unos 5.800 dólares, también pagados en efectivo. En relación a este punto, la aerolínea informó inicialmente que el traslado se había realizado en clase ejecutiva, aunque luego rectificó que se trató de una categoría intermedia.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan distintos movimientos patrimoniales y gastos del funcionario. El objetivo es determinar si su nivel de consumo resulta compatible con los ingresos declarados.