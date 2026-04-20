La policía aprehendió a un hombre que fue retenido tras intentar robar en un supermercado

La policía aprehendió a un hombre que había sido retenido tras intentar robar bebidas alcohólicas en un supermercado de nuestra ciudad, en un hecho ocurrido durante la jornada del domingo.

El procedimiento se llevó adelante en un comercio ubicado sobre avenida Luján al 3800, donde efectivos de la Subcomisaría 9na acudieron tras un aviso del 911 que alertaba sobre una situación dentro del local.

Al arribar, los uniformados fueron recibidos por la encargada del lugar, una mujer de 23 años, quien manifestó que el individuo se encontraba retenido por otras personas luego de intentar sustraer mercadería.

Según su testimonio, el hombre habría intentado llevarse bebidas alcohólicas momentos antes. Además, indicó que el mismo sujeto ya había protagonizado un hecho similar el día anterior, lo que fue respaldado mediante registros fílmicos del comercio.

Ante esta situación, el individuo fue trasladado en calidad de aprehendido a la Subcomisaría 9na, y posteriormente derivado a la Comisaría Distrito 23, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, en el marco de tareas de control y prevención, personal del Grupo de Operaciones Especiales realizó un procedimiento en la intersección de avenida 7 de Marzo y Centenario.

Como resultado, fue aprehendido un hombre de 30 años por infracción al artículo 110 del Código de Convivencia (Ley 13.774), y se procedió al secuestro de un arma blanca. El sujeto fue trasladado a la Comisaría Distrito 12da y quedó a disposición de la autoridad competente.