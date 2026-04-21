Avanza la obra del nuevo puente en el acceso a nuestra ciudad

Por Santotomealdía

La obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé sumó este martes un nuevo avance en el sector de acceso a nuestra ciudad, con la demolición de la vivienda ubicada junto al río Salado, en inmediaciones del Puente Carretero.

Los trabajos se desarrollaron durante la mañana y parte de la tarde, con la intervención de maquinaria pesada que avanzó de manera progresiva sobre la estructura. La remoción de esta construcción permite liberar un área clave para el desarrollo de la traza prevista.

La demolición de la vivienda ubicada junto al río permitirá avanzar en la construcción del acceso al nuevo puente.

Este punto es estratégico dentro del proyecto, ya que allí se ejecutará parte del acceso al nuevo viaducto desde nuestra ciudad hacia la capital provincial. A partir de esta etapa, se espera que comiencen a tomar forma las tareas de reconfiguración vial en la zona.

En ese marco, están previstas intervenciones sobre arterias principales como calle Mitre y avenida 7 de Marzo, además de adecuaciones en sectores aledaños para garantizar la conexión con el nuevo puente.

Las tareas se extendieron durante buena parte de la jornada de este martes.

Cabe recordar que los trabajos en la cabecera santotomesina se iniciaron días atrás, con intervenciones en distintos frentes. Entre ellas, algunas tareas preliminares en la zona costera, donde también se avanza con movimientos vinculados a la obra que avanzan en paralelo al armado de la estructura principal del viaducto.

En paralelo avanza la construcción de la estructura del nuevo puente.

De esta manera, la obra continúa avanzando de manera gradual tanto en el frente urbano como en la zona ribereña, en el marco de un proyecto que apunta a mejorar la conectividad entre Santo Tomé y Santa Fe y descomprimir el tránsito en el actual Puente Carretero.