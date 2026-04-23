Con Messi y De Paul protagonistas, Inter Miami ganó un partido clave por la MLS

El Inter Miami CF se impuso por 2 a 0 frente a Real Salt Lake en Utah, en una nueva fecha de la Major League Soccer. El equipo visitante resolvió el partido en el tramo final, con dos definiciones de alto nivel que marcaron la diferencia.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate, a los 80 minutos apareció Rodrigo De Paul con un potente remate desde afuera del área para abrir el marcador. Apenas un minuto después, Luis Suárez selló el resultado con una volea precisa que se metió en el ángulo.

El conjunto de Florida continúa su adaptación tras la salida de Javier Mascherano, ahora bajo la conducción de Guillermo Hoyos, quien parece consolidar su idea de juego. En su debut ya había conseguido una victoria ante Colorado Rapids, con una destacada actuación de Lionel Messi.

Esta vez, el capitán argentino no logró convertir, aunque fue protagonista constante en ataque. Tuvo su primera chance clara con una volea que exigió al arquero Rafael Cabral, quien a lo largo del partido respondió con varias intervenciones clave. También generó una jugada individual en el complemento que terminó con un remate desviado de Germán Berterame.

El desarrollo fue parejo y con pocas situaciones, en gran parte por la presión del equipo local y su solidez defensiva. Sin embargo, los cambios introducidos por Hoyos —con el ingreso de Suárez para reforzar el ataque— terminaron inclinando el juego a favor de Inter Miami.

En el cierre, Messi volvió a estar cerca del gol con varios intentos, incluido un tiro libre y dos remates bien contenidos por Cabral. Más allá de no haber convertido, el rosarino mantiene un gran presente: suma siete goles en igual cantidad de partidos en la MLS y sigue entre los máximos anotadores del torneo.

En la tabla, Inter Miami se ubica en el segundo lugar de la Conferencia Este con 18 puntos, a uno del líder Nashville. Por su parte, Real Salt Lake quedó en la sexta posición de la Conferencia Oeste con 16 unidades.