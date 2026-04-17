Piden la detención de “Chiqui” Tapia por presunto lavado de dinero

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

El pedido fue realizado por el fiscal Pedro Simón, quien además requirió la citación a indagatoria de más de 24 personas vinculadas al entorno de ambos dirigentes. La investigación se inició en diciembre del año pasado y abarca una serie de operaciones bajo sospecha.

Entre los involucrados figuran particulares y propietarios de inmuebles que estarían bajo análisis judicial, así como también personas cercanas a los dirigentes. En paralelo, se investiga la posible participación de una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior, que habría derivado dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos sin actividad registrada.

Según trascendió, la causa también pone el foco en bienes ubicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. De acuerdo con fuentes judiciales, existirían al menos 35 propiedades a nombre de sociedades que estarían vinculadas al dirigente o a personas de su círculo cercano.

En ese contexto, el fiscal imputó a Tapia y Toviggino por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, y solicitó además la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.

Por su parte, el juez Guillermo Díaz, con intervención en Tucumán, deberá resolver sobre los planteos presentados en el expediente y definir los próximos pasos en la causa.