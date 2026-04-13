Cómo será el acceso al nuevo puente y qué modificaciones habrá en la circulación

Por Santotomealdía



Con el inicio de las primeras intervenciones en la cabecera local del nuevo puente, entre ellas la demolición de una vivienda en la zona de 7 de Marzo y Mitre, comienza a tomar forma una etapa que impactará directamente en la circulación en nuestra ciudad. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio de las obras viales más importantes, se espera que los trabajos avancen en el corto plazo.

En ese contexto, vuelven a cobrar relevancia las modificaciones proyectadas en el ingreso al puente, especialmente en Avenida 7 de Marzo, Mitre y Candioti. Se trata de una reconfiguración integral del tránsito que acompañará la puesta en funcionamiento del nuevo enlace con Santa Fe.

Cómo será la circulación con el nuevo puente

Uno de los cambios centrales es que el actual puente Carretero quedará destinado al ingreso hacia nuestra ciudad, mientras que el nuevo puente será utilizado para salir hacia Santa Fe. Esta lógica reorganiza completamente los flujos vehiculares en el acceso.

A partir de este esquema, las calles y avenidas cercanas serán adaptadas para ordenar el tránsito, mejorar la fluidez y reducir los puntos de conflicto.

Render del proyecto que muestra el acceso a nuestra ciudad desde la cabecera del puente, con la reorganización del tránsito hacia Avenida 7 de Marzo y calle Mitre.

Cambios en Avenida 7 de Marzo

El tramo comprendido entre el puente y calle Maciá será uno de los más intervenidos. Allí se proyecta una ampliación que permitirá contar con tres carriles por mano, con el objetivo de mejorar la capacidad de circulación en un sector crítico.

Además, se incorporarán bicisendas, sendas peatonales y carriles específicos, junto con un sistema de semaforización que será clave para ordenar los movimientos. En la zona cercana a Candioti, parte del flujo vehicular será desviado hacia esa calle, lo que permitirá descomprimir el tránsito en la avenida principal.

Mitre y Candioti: nuevos sentidos de circulación

Otro cambio importante es que tanto Mitre como Candioti pasarán a tener sentido único.

Mitre funcionará en dirección sur-norte y se convertirá en una vía clave para acceder al nuevo puente desde distintos sectores de la ciudad.

funcionará en dirección sur-norte y se convertirá en una vía clave para acceder al nuevo puente desde distintos sectores de la ciudad. Candioti, en tanto, tendrá circulación norte-sur y permitirá canalizar parte del tránsito que ingresa desde el puente Carretero.

Esta reorganización apunta a evitar cruces conflictivos y mejorar la seguridad vial, especialmente en una zona de alta circulación.

Imagen proyectada de calle Mitre con sentido único hacia el norte, que se transformará en una vía clave para el acceso al nuevo puente desde nuestra ciudad.

Semáforos y ordenamiento del tránsito

El proyecto también contempla la implementación de un sistema de semaforización inteligente, que permitirá coordinar los flujos vehiculares en los puntos más complejos del acceso. Además, se sumarán carriles diferenciados, bicisendas y espacios peatonales, en línea con una intervención más amplia que busca modernizar la infraestructura urbana del sector.

Si bien estas modificaciones fueron presentadas en su momento como parte del proyecto general, recién ahora comienzan a tomar visibilidad concreta a partir del inicio de las primeras intervenciones en la zona.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuándo comenzarán las obras más importantes en Avenida 7 de Marzo y calles aledañas. Sin embargo, el avance de los trabajos en la cabecera local anticipa que la transformación del acceso al puente será una realidad en el corto plazo, con cambios que impactarán de manera directa en la circulación cotidiana en nuestra ciudad.