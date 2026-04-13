Nuevo puente: comenzó la demolición de la casa lindera al Carretero

Por Santotomealdía



Este lunes comenzó la demolición de la vivienda lindera al puente Carretero, en nuestra ciudad, en el marco de la construcción del nuevo puente que unirá con Santa Fe. Se trata de un hecho puntual dentro del desarrollo de la obra, aunque con fuerte valor simbólico, ya que es la única propiedad que debió ser expropiada para poder llevar adelante el proyecto.

La casa está ubicada sobre calle Mitre, en la esquina con 7 de Marzo, a pocos metros del acceso al puente, en un sector clave donde se proyecta parte de la conexión vial. Su remoción había sido definida desde las primeras etapas del proyecto, debido a la necesidad de liberar ese espacio para la traza.

Durante la jornada, obreros iniciaron las tareas de demolición en la parte superior de la estructura, avanzando sobre paredes y retirando aberturas. En el lugar también comenzaron a acumularse restos de mampostería producto de los primeros trabajos.

La intervención forma parte de las acciones necesarias para adaptar el sector donde se desarrollará el acceso en nuestra ciudad al nuevo puente, una obra emblemática y largamente esperada que busca mejorar la conectividad con la capital provincial.

Cabe recordar que la construcción del nuevo viaducto ya registra avances en distintos frentes, principalmente en la zona del río, mientras que progresivamente comienzan a registrarse intervenciones en el entorno urbano local. En ese contexto, la demolición de esta vivienda representa un paso previsto dentro del proyecto, que en su momento también generó repercusión por tratarse de la única expropiación necesaria para la obra.