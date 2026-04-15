Autorizaron un aumento del 30,57% en el boleto interurbano

Por Santotomealdía



El Gobierno provincial autorizó un aumento del 30,57% en el boleto de colectivos interurbanos, a través del Decreto N° 710/2026 publicado este miércoles. La medida impacta directamente en el servicio que conecta a nuestra ciudad con Santa Fe y la región, aunque por el momento no se encuentra en vigencia.

La suba deberá ser implementada por la empresa Continental, única prestadora del servicio en nuestra ciudad, una vez que defina el nuevo cuadro tarifario. Recién entonces, y tras completarse el proceso técnico de actualización en el sistema SUBE —que suele demorar algunos días—, el incremento comenzará a aplicarse.

Según se detalla en el decreto, la actualización responde al incremento sostenido de los costos operativos y a la eliminación de los aportes nacionales al sistema de transporte. En ese sentido, desde el último aumento otorgado en agosto de 2025, se profundizó el impacto por la quita del Fondo Compensador del Interior.

Entre los principales factores que explican la suba, tanto el Gobierno como las empresas mencionaron aumentos en combustible, mano de obra, unidades, neumáticos y repuestos, componentes clave en la estructura de costos del sector.

El nuevo ajuste se da en continuidad con el esquema de actualizaciones tarifarias que se viene aplicando en el transporte interurbano, en un contexto de reducción de subsidios y presión sobre los costos, lo que repercute directamente en el valor del boleto para los usuarios.

Cabe recordar que en nuestra ciudad no existe servicio de transporte urbano, por lo que el sistema interurbano resulta esencial para la movilidad diaria de los vecinos, especialmente en la conexión con la capital provincial.