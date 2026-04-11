Domingo 12 de abril de 2026

Interés General — 11.04.2026 —

Comenzaron las obras en la cabecera santotomesina del nuevo puente

Las primeras intervenciones que se pusieron en marcha incluyen la demolición de una vivienda y algunos trabajos en el sector costero. Se espera que en los próximos días avancen las tareas sobre calle Mitre.

Ya se ven los primeros trabajos en la cabecera local del nuevo puente. (Foto: MST)
Ya se ven los primeros trabajos en la cabecera local del nuevo puente. (Foto: MST)

Comenzaron las primeras intervenciones en la cabecera santotomesina del nuevo puente que unirá a nuestra ciudad con Santa Fe, una obra clave para la conectividad de la región y largamente esperada. Según informaron desde el municipio, los trabajos ya se pusieron en marcha en distintos puntos del sector.

En esta etapa inicial, las tareas se concentran en la demolición de una vivienda ubicada en la intersección de 7 de Marzo y Mitre, donde se prevé el desarrollo de parte de la traza vinculada al acceso. En paralelo, también se avanza con trabajos en la zona costera, mientras que en los próximos días está previsto el inicio de intervenciones sobre calle Mitre.

Desde el gobierno local indicaron que, a medida que progresen las obras, se irán informando los cortes de tránsito y desvíos necesarios para garantizar la seguridad en el área y permitir el normal desarrollo de las tareas.

El inicio de estos trabajos marca un paso concreto en el avance del nuevo puente, una infraestructura considerada estratégica tanto para Santo Tomé como para toda la región, ya que apunta a mejorar la circulación y descomprimir el tránsito en el actual enlace con la ciudad capital.

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