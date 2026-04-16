La imagen positiva de Milei sigue en baja

La imagen positiva del presidente Javier Milei volvió a mostrar una caída en abril y descendió al quinto lugar en el ranking de dirigentes a nivel nacional, según una encuesta de la consultora Opina Argentina conocida en las últimas horas.

El relevamiento, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril sobre 1.007 casos en todo el país, indica que el mandatario alcanza una imagen positiva del 35%, frente a un 63% de valoración negativa, lo que marca un deterioro sostenido en los últimos meses.

De acuerdo al informe, Milei —que hasta principios de año se posicionaba como uno de los dirigentes con mejor imagen— sufrió una caída significativa en comparación con diciembre, cuando registraba 48% de positiva y 52% de negativa.

El estudio ubica por encima del Presidente a dirigentes opositores como Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con 44% de imagen positiva, y a Cristina Fernández de Kirchner, con 39%. También aparece por encima la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el mismo nivel de aprobación.

Por debajo de Milei se posicionan el ex presidente Mauricio Macri (34%), el ex candidato presidencial Sergio Massa (33%), el ministro de Economía Luis Caputo (29%), la vicepresidenta Victoria Villarruel (27%) y el vocero presidencial Manuel Adorni (23%).

En sus conclusiones, la consultora señala que “se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y advierte que los indicadores del oficialismo muestran una caída pronunciada en los últimos dos meses.

En esa línea, el trabajo remarca que la aprobación del Presidente descendió 6 puntos en el último mes y 13 puntos desde enero, en un contexto marcado por la situación económica y distintos episodios que impactaron en la percepción pública.

El informe también destaca una fuerte caída en la imagen del vocero Manuel Adorni, que según el relevamiento perdió 16 puntos en el último mes, en medio de cuestionamientos y denuncias difundidas recientemente.

En cuanto a la intención de voto, el estudio muestra por primera vez en meses un escenario de paridad entre los principales espacios políticos. Ante la consulta sobre a quién votarían si las elecciones fueran hoy, el espacio identificado como “el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa” alcanza el 32%, mientras que La Libertad Avanza obtiene 31%, lo que configura un empate técnico dentro del margen de error.

De esta manera, el sondeo refleja un cambio en la tendencia que se venía observando en los primeros meses del año, cuando el oficialismo mantenía una ventaja más amplia en las preferencias electorales.