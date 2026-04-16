El Concejo aprobó dos iniciativas en homenaje a Miguel Ángel Morelli.

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal aprobó este martes dos iniciativas vinculadas al reconocimiento de la figura del cantante, compositor e intérprete Miguel Ángel Morelli, en homenaje a su trayectoria y su aporte a la cultura.

Por un lado, a través de un proyecto de Declaración, se dispuso nombrarlo Ciudadano Destacado Póstumo de nuestra ciudad, en reconocimiento a su recorrido artístico y su legado en el ámbito cultural.

En paralelo, se avanzó con un proyecto de Ordenanza que establece denominar “Mirador Miguel Ángel Morelli” a un espacio público ubicado en la costanera, en la zona del anfiteatro “Martín Miguel de Güemes”.

De esta manera, el reconocimiento no solo queda plasmado en una distinción institucional, sino también en un espacio físico de la ciudad, asociado a uno de los sectores más representativos para la vida cultural y recreativa local.

Ambas iniciativas fueron impulsadas por los concejales Mity Reutemann, Enrique Maillier y Fernando Alí, y buscan poner en valor la figura de Morelli, destacando su aporte artístico y su vínculo con la identidad cultural de nuestra ciudad.

Con estas medidas, el Concejo avanza en el reconocimiento de personalidades que han dejado su huella en distintos ámbitos, en este caso a través de la música y la cultura.