Bayern Munich eliminó al Real Madrid en un partidazo lleno de goles

En una noche vibrante y cambiante hasta el último segundo, Bayern Munich venció 4-3 a Real Madrid en el Allianz Arena y selló su clasificación a las semifinales de la Champions League con un global de 6-4.

El duelo, uno de los clásicos modernos del fútbol europeo, volvió a ofrecer un espectáculo de alto voltaje. Todo comenzó de manera inesperada: a los 35 segundos, Arda Güler sorprendió con un remate desde lejos tras un error de Manuel Neuer y puso en ventaja al conjunto español.

El arranque marcó el tono de un partido frenético, con dos equipos decididos a atacar. Bayern tomó la iniciativa con posesión y presión alta, mientras que el Madrid apostó a la velocidad de Vinicius Junior y Kylian Mbappé para lastimar de contra.

El intercambio de golpes fue constante. Güler volvió a aparecer para ampliar la ventaja, pero el local reaccionó y llegó al empate parcial con un tanto de Harry Kane. Antes del cierre del primer tiempo, el propio Mbappé volvió a adelantar al Madrid y dejó el marcador 3-2 en un encuentro desbordado de emociones.

En el complemento, el ritmo no decayó. Bayern insistió y generó numerosas situaciones, mientras que el conjunto español se sostenía con transiciones rápidas y algunas intervenciones clave de su arquero. Sin embargo, el partido dio un giro decisivo en los minutos finales.

A los 41, el árbitro Slavko Vincic expulsó a Eduardo Camavinga por doble amarilla en una decisión muy discutida. Con un hombre más, el equipo alemán fue con todo y encontró la remontada: primero, un gran remate de Luis Díaz y, ya en tiempo de descuento, otra definición desde fuera del área de Michael Olise sellaron el 4-3 definitivo.

El cierre fue caótico. Los jugadores del Real Madrid rodearon al árbitro en protesta por la expulsión, y tras el pitazo final también vio la roja Güler, una de las figuras del encuentro.

Con este resultado, Bayern se mete entre los cuatro mejores del torneo y enfrentará en semifinales al Paris Saint-Germain, en una serie que promete otro cruce de alto nivel.

Para el Madrid, en cambio, la eliminación profundiza una temporada sin títulos y deja como único objetivo la liga local, donde corre desde atrás. En una noche épica, el gigante alemán celebró y volvió a demostrar que estos duelos nunca defraudan.

