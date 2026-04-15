Avanza la investigación a Adorni: viajó a Aruba con su familia y pagó en efectivo

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó sobre nuevos movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó un viaje familiar a Aruba para celebrar Año Nuevo.

Según la información aportada a la Justicia por la aerolínea LATAM Airlines, el funcionario viajó junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, tras una conexión en Ecuador. El dato relevante para la causa es que los pasajes —en primera clase— fueron abonados en dólares y en efectivo.

Cada ticket tuvo un costo de 1450 dólares, lo que suma unos 5800 dólares por el grupo familiar. En paralelo, la fiscalía busca determinar en qué hotel se alojaron durante su estadía y cuánto demandó ese gasto, con el objetivo de reconstruir el nivel total de erogaciones.

La investigación apunta a establecer si el volumen de gastos, viajes e inversiones del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados. En esa línea, el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá acceder al detalle de consumos con tarjetas, movimientos de cuentas y otras operaciones financieras.

Otros viajes bajo la lupa

El expediente también incluye otros desplazamientos del jefe de Gabinete. Uno de ellos es el viaje a Nueva York en el marco de la “Argentina Week 2026”, donde fue fotografiado junto a su pareja. En ese caso, el pasaje del funcionario costó 4910 dólares y fue cubierto por una agencia oficial, mientras que el de Angeletti —de 5154 dólares— aún no tiene un origen de pago claramente determinado.

Ambos regresaron al país el 14 de marzo en un vuelo directo desde el aeropuerto JFK hacia Ezeiza, sin escalas intermedias.

Otro de los puntos bajo análisis es un viaje a Punta del Este realizado en avión privado junto al periodista Marcelo Grandío, vinculado a contrataciones con la Televisión Pública. En ese contexto, la Justicia incorporó documentación sobre los contratos firmados con la productora ImHouse.

De acuerdo con la causa, desde diciembre de 2023 el funcionario y su esposa habrían realizado más de 15 viajes al exterior, tanto en conjunto como por separado, lo que refuerza el foco de la investigación sobre su evolución patrimonial.

Declaraciones por las propiedades

En paralelo, este miércoles declararon como testigos las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes vendieron a Adorni un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Ambas se desligaron de la operatoria y señalaron que las gestiones estuvieron a cargo de sus hijos, Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano. El primero, que también fue mencionado por la escribana interviniente como quien habría armado la operación, fue citado a declarar el próximo 22 de abril.

Según consta en la causa, el inmueble fue adquirido en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares, con un esquema de financiamiento directo por parte de las vendedoras.

Los investigadores también analizan cómo el funcionario logró adquirir esa propiedad y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin haber vendido previamente otros inmuebles que posee en Parque Chacabuco y en la ciudad de La Plata.

Con el levantamiento del secreto bancario y el cruce de información patrimonial, la fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados en estas operaciones y si existe correspondencia con los ingresos declarados por el funcionario.

