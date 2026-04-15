A pesar de la lluvia, Unión festejó sus 119 años junto a su gente

Unión celebra este 15 de abril sus 119 años de vida, en una jornada atravesada por la emoción de sus hinchas pese a las condiciones climáticas que obligaron a suspender la tradicional vigilia en la sede. Sin embargo, el sentimiento rojiblanco volvió a hacerse presente tanto en las redes sociales como en las calles.

Más allá de la postergación oficial de los festejos, muchos hinchas decidieron acercarse igualmente a las inmediaciones del club para esperar la llegada del aniversario. Ni la lluvia ni el mal clima lograron frenar la convocatoria espontánea, en una clara muestra del sentido de pertenencia que caracteriza al pueblo tatengue.

Apenas iniciado el día, el club compartió un mensaje institucional que rápidamente tuvo repercusión entre sus simpatizantes: “119 años de puro amor. Te amamos con locura. Para toda la eternidad”, acompañado por una placa conmemorativa del nuevo aniversario. Un saludo sencillo, pero cargado de significado, que refleja el fuerte vínculo entre la institución y su gente.

Ese mismo espíritu también se vio reflejado en otro de los contenidos difundidos por la institución, con imágenes de banderas, cánticos y acompañamiento incondicional, junto al mensaje: “Yo te sigo, yo te quiero #119Unión”.

La vigilia, que forma parte de una de las tradiciones más arraigadas del club, no fue suspendida sino reprogramada. Se llevará a cabo finalmente en la previa del partido de este viernes frente a Newell’s, desde las 20.30 en el estadio 15 de Abril, donde hinchas y equipo podrán celebrar juntos un nuevo aniversario.

A 119 años de su fundación, Unión vuelve a ratificar su identidad y su arraigo en la ciudad de Santa Fe, con un sentimiento que trasciende generaciones y se mantiene intacto más allá de cualquier circunstancia.