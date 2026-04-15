Entre errores y eficacia, Estudiantes ganó con un gol clave de Farías

Estudiantes logró una ajustada victoria por 2-1 ante Cusco FC en La Plata, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, y sumó sus primeros tres puntos en el certamen. El equipo dirigido por Alexander Medina mostró pasajes de buen juego, pero también dejó dudas en defensa en un partido más complicado de lo esperado.

El “Pincha” se puso en ventaja en una jugada insólita. Un envío largo que no parecía generar peligro terminó en un blooper entre el arquero Pedro Díaz y el defensor Álvaro Ampuero, que chocaron entre sí y le dejaron la pelota servida a Facundo Farías, quien definió con el arco libre para el 1-0.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas unos minutos después, Cusco reaccionó con una buena combinación ofensiva que terminó en los pies del argentino Lucas Colitto, quien resolvió con calidad ante Fernando Muslera tras dejar en el camino a Leandro González Pirez y estableció el empate.

El gol golpeó a Estudiantes, que perdió por momentos el control del partido y quedó expuesto ante un rival que se mostró peligroso cada vez que avanzó. Incluso, antes del cierre del primer tiempo, la visita estuvo cerca de dar vuelta el marcador aprovechando algunos desajustes defensivos del local.

En el arranque del complemento, el equipo platense volvió a golpear. A los pocos minutos, una jugada iniciada por Farías derivó en un remate de zurda de Tiago Palacios, que se metió junto al palo y puso el 2-1 que sería definitivo.

A partir de ahí, el trámite empezó a inclinarse a favor del local, que además jugó con un hombre de más tras la expulsión de Colitto. Con espacios, Estudiantes tuvo chances de ampliar la diferencia, como un remate de Gabriel Neves que dio en el palo.

De todos modos, no logró cerrar el partido con tranquilidad. Algunos errores en el fondo le dieron a Cusco nuevas oportunidades para acercarse al empate, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales.

En el tramo final, el conjunto peruano sintió el desgaste y ya no tuvo claridad para inquietar, mientras que Estudiantes también contó con alguna chance para estirar la ventaja, aunque sin efectividad.

Más allá de las dificultades, el equipo de Medina consiguió un triunfo importante para acomodarse en el grupo y tomar impulso en la competencia, en una noche en la que combinó momentos de buen juego con ciertas fragilidades que deberá corregir.