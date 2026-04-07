Miércoles 08 de abril de 2026

Interés General — 07.04.2026 —

Eco canje: confirmaron el cronograma para el mes de abril

El Municipio informó que el programa de intercambio de materiales reciclables por plantines o semillas continuará los martes y viernes en distintos puntos de la ciudad.

El Eco canje continúa los martes y viernes del mes de abril.
El Eco canje continúa los martes y viernes del mes de abril.

La Municipalidad confirmó que durante el mes de abril continuará el programa Eco Canje. Se trata de la iniciativa que propone acercar materiales reciclables y, a cambio, recibir un plantín o semillas de temporada.

En esta oportunidad, la propuesta se desarrollará los días martes y viernes en distintos puntos de la ciudad. El cronograma previsto es el siguiente:

  • Martes 7, de 15 a 17 h: Plaza Libertad (Avellaneda y Centenario)
  • Viernes 10, de 9 a 12 h: Plaza de los Regadores (L. de la Torre y 3 de Febrero)
  • Martes 14, de 15 a 17 h: Vecinal Adelina Oeste (Pasaje Leiva 4853)
  • Viernes 17, de 9 a 12 h: SUM Libertad (Cibils y Almaraz)
  • Martes 21, de 15 a 17 h: Vecinal Villa Luján (Av. Luján 4082)
  • Viernes 24, de 9 a 12 h: Plaza Bordagaray (Belgrano 1950)
  • Martes 28, de 15 a 17 h: Plaza San Martín (Entre Ríos y Gaboto)

Desde el municipio recordaron que los materiales reciclables deben entregarse limpios y secos, favoreciendo su correcto tratamiento y reutilización. En los puntos mencionados se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, botellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta dos litros).

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward