Prisión preventiva para un hombre y una mujer acusados de vender droga

Quedaron en prisión preventiva un hombre y una mujer que son investigados por vender drogas al menudeo en nuestra ciudad. Los dos imputados fueron detenidos el sábado pasado en un operativo que se realizó en una vivienda de Castelli al 4600 y son investigados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las privaciones de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Eric Fernández y dispuestas por el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según se informó, la mujer deberá cumplir la medida de forma domiciliaria, con tobillera electrónica.

Durante la audiencia celebrada este martes, Fernández recordó que durante el procedimiento que permitió las detenciones se incautó “cocaína distribuida en envoltorios y en un trozo compacto, así como una balanza, una tarjeta de transporte y un cuchillo con vestigios de esa droga”.

También detalló que en el inmueble se encontró dinero en efectivo -1.284.000 pesos y 200 dólares- “probablemente vinculados a la venta de estupefacientes”, según la hipótesis del funcionario del MPA.

Sin embargo el procedimiento no finalizó allí. “Lindante a la vivienda, funciona un kiosco que también fue allanado”, señaló Fernández. Al respecto expuso que “en ese lugar, los imputados poseían más cocaína fraccionada en bolsas de nailon, así como marihuana que tenían en su poder con fines de comercialización”.

Por último, el fiscal puntualizó que “en el interior de un Chevrolet Prisma que estaba estacionado en las inmediaciones, el hombre y la mujer que quedaron en preventiva tenían 1.187.900 pesos en efectivo, los cuáles fueron secuestrados”.

Finalmente, el funcionario valoró que “aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado consideró que eran insuficientes para mitigar los peligros procesales e hizo lugar al requerimiento que hicimos desde la Fiscalía”.

