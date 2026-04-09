Desde AMSAFE reclaman que los trabajadores de la educación "están por debajo de la línea de la pobreza"

En el marco de las actividades de la Carpa Blanca de la Dignidad en la ciudad de Rosario, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, junto a Roque Jaime Fainstein, encabezó una conferencia de prensa en la que se expuso la grave situación salarial, laboral y previsional que atraviesan los trabajadores de la educación en la provincia de Santa Fe.

Durante su intervención, Alonso fue contundente al señalar que “los trabajadores de la educación están sumergidos por debajo de la línea de la pobreza”, y cuestionó el relato oficial en torno a la evolución salarial frente a la inflación.

“Es mentira que le ganamos a la inflación. Ya no se lo cree nadie. Vamos a los datos: 2,1% de incremento salarial en febrero y 2,7% de inflación en la provincia de Santa Fe. Que nos expliquen de qué manera le ganamos a la inflación”, expresó.

El dirigente sindical advirtió además que los bajos salarios empujan a miles de docentes al pluriempleo, una situación que deteriora tanto las condiciones de vida como las condiciones de enseñanza.

“Nos obligan a buscar otro trabajo para poder llegar a fin de mes. Un docente que debería estar enfocado plenamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy tiene que pensar cómo sobrevivir”, sostuvo.

Asimismo, denunció que el gobierno provincial utiliza el "presentismo como mecanismo de extorsión, obligando a muchas compañeras y compañeros a asistir enfermos a sus lugares de trabajo para no perder salario".

“¿De qué calidad educativa hablan cuando una compañera que no tiene voz va igual a la escuela porque no puede perder el presentismo? ¿Qué calidad educativa puede construirse desde la enfermedad, el miedo y la precarización?”, remarcó.

En relación con la situación previsional, Alonso también advirtió sobre la "enorme brecha entre activos y jubilados", producto de una política salarial basada en sumas no remunerativas y no bonificables.

“Cuando comparás el salario de un activo con el de un jubilado, el jubilado cobra apenas el 60%. Han llenado el salario de plus, de presentismo, de productividad y de sumas en negro que no llegan a los jubilados. Por eso hoy hay compañeros y compañeras que no se jubilan porque no les conviene”, explicó.

La Carpa Blanca sigue recorriendo la provincia

En el cierre de la conferencia, Alonso reivindicó la respuesta de la docencia santafesina frente al ajuste y destacó el valor político y organizativo de la Carpa Blanca, que viene recorriendo los distintos departamentos de la provincia.

“El gobierno quiso extorsionarnos para que no estemos en la calle y para impedir las medidas de fuerza, pero no pudo con las maestras y los maestros. En febrero demostramos que empezamos a dar vuelta la página. Estuvimos en la calle, hicimos un paro contundente y el conflicto no lo pudieron ocultar”, afirmó.

Finalmente, remarcó que "la Carpa Blanca expresa una docencia organizada, de pie y dispuesta a seguir luchando en defensa de sus derechos y de la escuela pública".

“Hoy estamos acá, en Rosario, con la Carpa Blanca que va a recorrer los 19 departamentos de la provincia. Empezó en General Obligado, siguió en Castellanos y hoy está en Rosario porque los docentes estamos de pie. Y como en los 90, vamos a ganar”, concluyó.

Desde AMSAFE señalaron que la Carpa Blanca de la Dignidad continuará su recorrido por toda la provincia para seguir visibilizando el conflicto y fortaleciendo la organización colectiva en defensa de: