AMIA: Rafecas pidió la captura internacional de un alto funcionario iraní

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del funcionario iraní Alí Asghar Hejazi, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, que dejó 85 víctimas fatales.

La medida fue dispuesta con el objetivo de tomarle declaración indagatoria, para lo cual el magistrado solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja, además de un pedido de cooperación internacional a Irán.

Nuevo acusado en la cadena de mando

Según la investigación que lleva adelante la UFI-AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, Hejazi formaría parte de la estructura de decisión que planificó el atentado, y sería el último acusado incorporado a esa cadena de mando.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el funcionario habría integrado el denominado Comité Vijeh, un organismo estatal iraní en el que se habría definido el objetivo del ataque.

Otras decisiones en la causa

En paralelo, el juez Rafecas resolvió rechazar el pedido de procesamiento contra otros diez acusados iraníes y libaneses, a la espera de una definición judicial sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia.

Asimismo, se dispuso una ampliación de las imputaciones contra varios de los acusados ya identificados, incorporando el delito de asociación ilícita, en base a la hipótesis de que Hezbollah fue creado con el objetivo de ejecutar atentados terroristas a nivel internacional.

Desclasificación de documentos

Otra de las medidas adoptadas fue la decisión de avanzar en la publicación de informes hasta ahora secretos, elaborados por la unidad fiscal que investiga el caso.

El juez consideró que no resulta razonable seguir postergando el acceso a esa información y solicitó al Gobierno nacional detalles sobre las acciones realizadas para garantizar la difusión de documentación desclasificada.

No obstante, antes de su publicación, los organismos correspondientes deberán evaluar si existen partes que deban mantenerse bajo reserva.

Una causa aún abierta

A más de tres décadas del atentado, la investigación continúa sumando medidas judiciales y nuevas líneas de análisis, en un intento por avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables de uno de los ataques más graves de la historia argentina.