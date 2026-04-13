Inflación: Caputo adelantó un dato superior al 3% antes del informe del Indec

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, según expresó durante una actividad realizada en la ciudad de Rosario.

La definición se conoció en la previa de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes.

Factores que impulsaron los precios

De acuerdo a lo señalado por el funcionario, el aumento de precios estuvo vinculado a factores puntuales, entre ellos el impacto de los costos relacionados con el petróleo.

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que tuvo impacto en todo lo vinculado al petróleo”, explicó Caputo, al mencionar rubros como el transporte y los pasajes aéreos.

Además, indicó que marzo presenta componentes estacionales, como los aumentos en educación al inicio del ciclo lectivo.

Expectativas del Gobierno

Pese a la estimación, el ministro se mostró optimista respecto a la evolución de los precios en los próximos meses.

En ese sentido, aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, y sostuvo que “se vienen los mejores meses” para la economía.

Contexto y agenda

Las declaraciones fueron realizadas en la Bolsa de Comercio de Rosario, durante la presentación de un libro del analista Salvador Di Stefano.

En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda se prepara para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, en un contexto clave para la agenda económica del país.

De este modo, el Gobierno adelantó una proyección inflacionaria que será confirmada en las próximas horas con la publicación oficial del Indec