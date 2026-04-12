Caputo viaja a Washington en busca de un desembolso clave del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajarán esta semana a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de avanzar en la negociación por un desembolso de 1.000 millones de dólares.

La misión oficial buscará además cerrar la revisión del programa vigente y gestionar una dispensa técnica (waiver) por el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas, que el año pasado registró un desvío de alrededor de 11.000 millones de dólares respecto a lo acordado.

Desde el equipo económico sostienen que hubo un sobrecumplimiento de las metas fiscales, uno de los puntos centrales del acuerdo. Sin embargo, desde el Fondo Monetario Internacional se han planteado objeciones vinculadas principalmente al desempeño en materia de reservas, condición clave para habilitar nuevos desembolsos.

En paralelo, sectores de la oposición y algunos economistas cuestionan la consistencia de los resultados fiscales, al considerar que existen mecanismos que afectan la medición del superávit. Estas diferencias forman parte del debate en torno a la sostenibilidad del programa económico.

Durante su estadía, la delegación argentina también mantendrá reuniones con inversores y organismos multilaterales, en un intento por fortalecer el acceso al financiamiento. En ese marco, deberán exponer las perspectivas para afrontar compromisos de deuda en los próximos años.

El escenario internacional agrega complejidad a las negociaciones. Las reuniones estarán atravesadas por la tensión en Medio Oriente, que, según advirtió la directora del FMI, Kristalina Georgieva, genera un impacto global en los precios de la energía y en las cadenas de suministro.

La titular del organismo señaló que el conflicto implica un “choque de oferta global” que podría sostener la presión inflacionaria y aumentar la demanda de asistencia financiera. En ese contexto, el FMI estima pedidos de préstamos por entre 20.000 y 50.000 millones de dólares por parte de distintos países.

Este marco internacional y las condiciones del programa vigente configuran un escenario exigente para la Argentina, que busca avanzar en el acuerdo mientras depende del financiamiento externo para sostener su esquema económico.