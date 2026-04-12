Salud animal: realizaron un abordaje territorial masivo en Vecinal Oeste

La Municipalidad llevó adelante un abordaje territorial masivo en barrio Vecinal Oeste, con el objetivo de fortalecer la salud animal y promover la tenencia responsable.

Según se informó, previamente al operativo se realizó un relevamiento en el sector, lo que permitió planificar las acciones y dar respuesta a las necesidades detectadas en el territorio.

Más de 250 intervenciones en una jornada

Durante el operativo se concretaron 46 esterilizaciones quirúrgicas, 124 vacunaciones antirrábicas, 85 desparasitaciones y 17 atenciones básicas, acercando servicios esenciales a los vecinos.

El dispositivo contó con la participación de funcionarios municipales, asociaciones rescatistas, la Patrulla Mascotera, Fundanh y promotoras ambientales, en una jornada que reunió a distintos actores vinculados al cuidado animal.

Vecinal Oeste: amplio operativo municipal de cuidado y atención animal. (Foto: MST)

Trabajo territorial y próxima jornada

Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones permiten descentralizar la atención, optimizar recursos y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.

Además, informaron que la próxima fecha de atención territorial será el sábado 25 de abril, de 8 a 13 horas, en barrio Libertad, en la intersección de Cibils y Almaraz.

Para consultas o para quienes deseen colaborar, se encuentra disponible el teléfono 342 547 7511, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.