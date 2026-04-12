Sociedad — 12.04.2026 —
Salud animal: realizaron un abordaje territorial masivo en Vecinal Oeste
Durante la jornada se realizaron esterilizaciones, vacunaciones y desparasitaciones. También se anunció una nueva fecha de atención en barrio Libertad.
La Municipalidad llevó adelante un abordaje territorial masivo en barrio Vecinal Oeste, con el objetivo de fortalecer la salud animal y promover la tenencia responsable.
Según se informó, previamente al operativo se realizó un relevamiento en el sector, lo que permitió planificar las acciones y dar respuesta a las necesidades detectadas en el territorio.
Más de 250 intervenciones en una jornada
Durante el operativo se concretaron 46 esterilizaciones quirúrgicas, 124 vacunaciones antirrábicas, 85 desparasitaciones y 17 atenciones básicas, acercando servicios esenciales a los vecinos.
El dispositivo contó con la participación de funcionarios municipales, asociaciones rescatistas, la Patrulla Mascotera, Fundanh y promotoras ambientales, en una jornada que reunió a distintos actores vinculados al cuidado animal.
Trabajo territorial y próxima jornada
Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones permiten descentralizar la atención, optimizar recursos y fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.
Además, informaron que la próxima fecha de atención territorial será el sábado 25 de abril, de 8 a 13 horas, en barrio Libertad, en la intersección de Cibils y Almaraz.
Para consultas o para quienes deseen colaborar, se encuentra disponible el teléfono 342 547 7511, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.