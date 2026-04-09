Datos del Indec: fuerte baja de la industria y retroceso de la construcción

La actividad económica en sectores clave volvió a mostrar signos de retroceso en febrero. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la industria manufacturera cayó 8,7% interanual, mientras que la construcción retrocedió 0,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

En el caso de la industria, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró además una baja del 4% respecto de enero, y acumuló una contracción del 6% en lo que va de 2026, reflejando un escenario de caída sostenida.

El informe oficial detalla que 14 de las 16 divisiones industriales presentaron descensos interanuales. Entre los sectores más afectados se encuentran maquinaria y equipo (-29,4%), vehículos y autopartes (-24,6%), textiles (-33,2%) y prendas de vestir (-18,2%), entre otros.

En contraposición, solo dos rubros mostraron crecimiento: refinación del petróleo (19,7%) y sustancias y productos químicos (3,7%), aunque no lograron compensar la caída general.

Por su parte, la construcción registró una caída del 1,3% mensual, aunque en el acumulado del primer bimestre evidenció una leve suba del 0,3% interanual, lo que muestra un comportamiento más heterogéneo.

En el análisis de insumos, se observaron subas en rubros como hormigón elaborado (15,7%), pinturas (14%) y cales (7,9%), mientras que se registraron fuertes caídas en pisos y revestimientos cerámicos (-25%), mosaicos (-21,5%) y yeso (-18,9%).

En el acumulado del año, también se destacan aumentos en algunos insumos, aunque persisten bajas en materiales clave como ladrillos huecos, cemento y acero, lo que refleja una dinámica dispar dentro del sector.

Como dato complementario, el Indec informó que el empleo registrado en la construcción privada alcanzó los 386.177 puestos de trabajo, con una suba interanual del 3,6%, según el último dato disponible correspondiente a enero.