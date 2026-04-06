Correo Argentino trasladó el Día del Trabajador Telepostal y el gremio anunció medidas

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) Santa Fe expresó su rechazo a la decisión de Correo Argentino S.A. de trasladar el Día del Trabajador Telepostal, que se conmemora el 7 de abril, al lunes 13. Según el gremio, se trata de una medida “unilateral y de carácter anticonvencional”.

Desde la organización sindical señalaron que el 7 de abril es un día feriado para los trabajadores del sector, y cuestionaron que el cambio se haya justificado en argumentos operativos que, según indicaron, no representan un beneficio real para el personal.

En ese sentido, remarcaron que en años anteriores, cuando la fecha coincidió con jornadas no laborables, la empresa no modificó el día, lo que —según FOECyT— evidencia una “falta de coherencia” en la decisión actual.

El gremio también planteó que, mientras desde la conducción de la empresa se difunden avances operativos, tecnológicos y comerciales, la situación de los trabajadores muestra “pérdida de derechos, deterioro salarial y reducción de estructuras”.

Asimismo, sostuvieron que los logros atribuidos a la gestión “no hubieran sido posibles sin el compromiso y el esfuerzo” del personal, aunque —según señalaron— ese aporte no tiene hoy reconocimiento.

En este contexto, FOECyT consideró “inadmisible” el traslado de una fecha que calificaron como emblemática para el sector, y advirtieron sobre el impacto simbólico de la medida.

Por último, el sindicato informó que se declaró el estado de alerta y movilización desde el 1 de abril, y anunció que el próximo 7 de abril se realizarán asambleas y movilizaciones en todo el país, en rechazo a la decisión y en el marco de reclamos por mejores condiciones laborales y salariales.