Por Santotomealdía

Al menos 98 beneficiarios dejarán de recibir la ayuda social del programa Volver al Trabajo en nuestra ciudad, en el marco de la decisión del Gobierno Nacional de dar de baja esta política. El dato surge de un informe actualizado este lunes por la mañana por la Agencia Territorial de Nación.

No obstante, se estima que el número total podría ser mayor, ya que habría entre 30 y 40 personas más que no completaron su registro en el portal Empleo, por lo que el universo alcanzado podría rondar entre 130 y 140 beneficiarios.

El programa llega a su fin en abril de 2026, mes en el que se realizará el último pago correspondiente al período anterior. De esta manera, se cierra un esquema que había sido implementado como reemplazo del Potenciar Trabajo, una de las principales herramientas de asistencia e inclusión laboral de los últimos años.

En este contexto, desde la Municipalidad se informó que se acompañará a quienes dejan de percibir este ingreso. Para ello, se convocó a los beneficiarios a acercarse a la Oficina de Empleo, donde podrán recibir información y asesoramiento sobre las alternativas disponibles.

El objetivo es brindar orientación adecuada a cada situación en esta etapa de transición tras la finalización del programa nacional.

Volver al Trabajo había sido presentado como una iniciativa orientada a la inserción laboral y la capacitación, en el marco de una reorganización de los programas sociales. Su finalización abre ahora un nuevo escenario para quienes dependían de este ingreso.

La atención se brinda en la Oficina de Empleo, ubicada en el Complejo Ex INALI (Macia 1933), de lunes a viernes de 7 a 12 horas.