Condenaron a un hombre a 10 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de una niña de su entorno cometidos en nuestra ciudad

Pot Santotomealdía



El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que un hombre identificado como Javier Gustavo Quiroz, de 43 años, fue condenado a 10 años de prisión por haber cometido delitos contra la integridad sexual de una niña en nuestra ciudad.

Según el comunicado oficial, la sentencia fue dispuesta por el juez Octavio Silva en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la fiscal Luciana Escobar Cello representó al MPA.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, el imputado confesó la autoría de los hechos en reiteradas oportunidades al inicio del debate, luego de los alegatos de apertura, lo que permitió que el proceso se redujera a una sola audiencia. Posteriormente, en pocos días, se dio a conocer el veredicto.

El MPA indicó que, tras la confesión, la instancia probatoria se limitó a la determinación de la pena. En ese sentido, se detalló que la defensa solicitó seis años de prisión —el mínimo legal—, mientras que la Fiscalía requirió 13 años, y que se aguardan los fundamentos del fallo.

En relación a los hechos, el organismo precisó que Quiroz abusó sexualmente de la víctima en reiteradas oportunidades durante aproximadamente cinco años, desde que la niña transitaba la escuela primaria. Los episodios ocurrieron en la vivienda de la menor, ya que el condenado era allegado a la madre de la víctima.

Asimismo, la fiscal remarcó en el comunicado que las características y el contexto de los abusos tuvieron entidad suficiente para interferir en el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña, lo que evidencia la gravedad de los delitos.

Finalmente, el MPA informó que Quiroz fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.