Docentes de la UBA harán clases públicas en Plaza de Mayo por el financiamiento universitario

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizarán este viernes desde las 10 una jornada de protesta con clases públicas frente a Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa establece un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, correspondiente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023. Según denuncian, la ley no está siendo implementada.

Desde el gremio advirtieron sobre el deterioro de las condiciones salariales. La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, afirmó que los sueldos “están en los mínimos históricos” y señaló que muchos docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos con otros empleos”, lo que impacta directamente en el dictado de clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, sostuvo Carboni.

En ese marco, remarcaron que la ley fue aprobada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional —dos antes del veto presidencial y dos más para su ratificación— y que recientemente el Poder Ejecutivo recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordena su aplicación inmediata.

La jornada de este viernes incluirá, además de las clases públicas, una serie de charlas y actividades científicas organizadas en conjunto con ATE Conicet, bajo la consigna de defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública.

Por último, desde el gremio confirmaron que continuarán durante toda la semana con cese de actividades en distintas unidades académicas, con especial impacto en el Ciclo Básico Común (CBC), cuyo inicio estaba previsto en estos días.