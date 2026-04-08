Ley de Glaciares: un activista se trepó a un monumento en el Congreso

Un activista ambiental protagonizó una protesta este martes al treparse a un monumento ubicado en el Congreso de la Nación, donde colocó dos banderas en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares.

El hecho generó un operativo policial en el lugar y concentró la atención de quienes circulaban por la zona. Según se informó, el manifestante exhibió consignas dirigidas al ámbito legislativo en medio del debate por la normativa.

De acuerdo a lo consignado por la Agencia Noticias Argentinas, una de las banderas expresaba: “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra señalaba: “La Ley de Glaciares no se toca”.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, el ambientalista —identificado como integrante de Greenpeace— retiró las banderas y descendió del monumento. En este contexto, trascendió que siete activistas habrían sido detenidos, aunque no se brindaron mayores detalles oficiales sobre su situación.