Paro en el Servicio Meteorológico Nacional por un ajuste que prevé 240 despidos

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevan adelante este martes un paro total de actividades en rechazo a un recorte de personal que afectaría a cientos de empleados del organismo.

La medida se produce luego de que el director del SMN, Antonio José Mauad, elevara al Ministerio de Defensa una lista de 240 trabajadores civiles que serían despedidos antes del viernes 10 de abril, en el marco del proceso de reducción del Estado impulsado a nivel nacional.

Actualmente, el organismo cuenta con unos 780 empleados civiles, cifra que podría reducirse a aproximadamente 540 tras la aplicación de los despidos. A esto se sumarían jubilaciones en curso, lo que profundizaría la disminución de la planta.

El recorte impactaría tanto en estaciones meteorológicas de todo el país como en áreas operativas de la sede central, en un sistema que funciona de manera continua durante todo el año.

Entre las funciones del SMN se encuentra el monitoreo permanente de variables como temperatura, humedad, viento y precipitaciones, esenciales para la elaboración de pronósticos y la emisión de alertas ante fenómenos climáticos.

La reducción de personal genera preocupación en torno a la capacidad operativa del organismo, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de estaciones meteorológicas y la disponibilidad de datos.

Además, el servicio cumple un rol clave en la seguridad aérea, al proveer información en tiempo real para la navegación, y en la prevención de eventos climáticos extremos, así como también en actividades productivas como el sector agropecuario.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de ajuste y reorganización del Estado, y se suma a otras medidas de fuerza registradas en distintos organismos públicos en los últimos días.