Caputo defendió el rumbo económico: “El cambio es inexorable, no hay marcha atrás”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la gestión económica del Gobierno y aseguró que “el cambio es inexorable, no hay marcha atrás”, durante su exposición en el cierre del Atlantic Council, donde se abordaron las reformas en marcha.

En ese marco, el funcionario ratificó el rumbo económico y sostuvo que “no hay forma de que nosotros corrijamos el rumbo”, al tiempo que minimizó las críticas al afirmar que “no importa lo que diga la prensa ni la oposición”.

Durante su intervención, Caputo destacó que el objetivo central es reducir el “costo argentino” mediante la baja de impuestos, regulaciones y mejoras en la logística, y rechazó las posturas que plantean una devaluación como mecanismo para ganar competitividad. Según afirmó, esa alternativa implica evitar los problemas estructurales de fondo.

En esa línea, el ministro también apuntó contra sectores críticos al señalar que existe una “resistencia” al cambio, incluyendo a parte del periodismo, al que acusó de intentar instalar una visión alejada de la realidad.

En relación a las reformas, indicó que el Gobierno avanza en la reglamentación de la reforma laboral, pese a los frenos judiciales sobre algunos artículos, y remarcó que el objetivo es promover una mayor formalización del empleo y, con ello, incrementar la recaudación para continuar con la reducción impositiva.

Además, mencionó iniciativas como la denominada “ley de Inocencia Fiscal” y medidas orientadas a fomentar el desarrollo del mercado de capitales, con el fin de impulsar la actividad económica.

En materia de infraestructura, Caputo aseguró que el Ejecutivo prevé tener licitados 9.000 kilómetros de corredores viales para junio, junto con nuevos esquemas de concesión y transferencia de rutas, lo que —según indicó— generará cambios significativos en los próximos años.

Por otra parte, se confirmó que el ministro viajará en los próximos días a Washington, Estados Unidos, para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto marcado por las negociaciones por un nuevo acuerdo con el organismo.