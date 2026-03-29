Santoto Rock reunió a una multitud en una noche marcada por la música y el encuentro

Por Santotomealdía



Luego de su reprogramación por las condiciones climáticas del fin de semana anterior, el Santoto Rock se realizó este sábado 28 de marzo en el Camping Municipal, con una convocatoria que rondó las 3500 personas y confirmó, una vez más, su lugar dentro de la agenda cultural de la ciudad.

La jornada se desarrolló con entrada libre y gratuita y volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, donde la música funcionó como eje, pero no como único atractivo. Con un público diverso y una permanencia sostenida a lo largo de toda la noche, el festival reafirmó una dinámica que combina propuesta artística y vida social en un mismo ámbito.

El patio gastronómico y de bebidas acompañó el desarrollo del evento y aportó a esa lógica de circulación y permanencia, en una escena que se repite en este tipo de festivales: grupos que van y vienen del escenario, que se encuentran, que se quedan.

En cuanto a la programación, la grilla se mantuvo sin modificaciones respecto a la fecha original. La apertura estuvo a cargo de Kasset y Hora Espejo, en una primera franja que permitió visibilizar a bandas de la escena local. Luego fue el turno de Cobe & Rusty, con una propuesta ligada a las nuevas expresiones urbanas.

La continuidad del festival tuvo a Híbridos y Destruidos Roll, que sostuvieron el pulso de la noche y prepararon el terreno para los shows centrales.

Luego del sonido potente de ambas bandas, la noche entró en su tramo más esperado con la presentación de Astro Bonzo. Con Agustín “Flaco” Ferrero, Cristian “Matungo” Deicas y compañía, el grupo ofreció un show sólido, apoyado en un ida y vuelta constante con el público, que acompañó coreando los estribillos de sus canciones más reconocidas.

El cierre, a cargo de Tavo Angelini, se hizo esperar —comenzó pasada la 1 de la madrugada— pero terminó justificando la expectativa. Con una puesta artística y musical cuidada, en línea con su recorrido, el ex Carneviva brindó dos horas de un espectáculo intenso y emotivo, repasando tanto su etapa solista como parte del repertorio de la histórica banda santafesina.

Con esta edición, Santoto Rock volvió a mostrar una escena que trasciende lo estrictamente musical: un festival que funciona como punto de encuentro, circulación y pertenencia, y que se consolida como una de las propuestas culturales más convocantes de la ciudad.